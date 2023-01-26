Нефть Brent торгуется у $86 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени составляет $86,03 за баррель, что на $0,09 (0,1%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1 цент, до $86,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,29 за баррель, что на $0,14 (0,17%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт увеличился в цене на 2 цента, до $80,15 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей, показали обнародованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

"Данные Минэнерго отразили то, что рынок закладывал в котировки последние недели: растущая с конца декабря премия Brent по сравнению с WTI с приводит к росту экспорта, что ограничивает рост запасов, несмотря на слабую загруженность американских НПЗ", - отметил старший аналитик DTN Трой Винсент.

Инвесторы также оценивают риски рецессии в мировой экономике и перспективы спроса на топливо в Китае.

"Маячащие опасения по поводу рецессии и ослабление надежд на "мягкую посадку" для экономики остаются негативными факторами для рынка, - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch. - В то же время оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае продолжит оказывать поддержку нефтяным котировкам в ближайшее время".