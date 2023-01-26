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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Brent подорожала до $86,7 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно повышаются на торгах в четверг после незначительных колебаний накануне, инвесторы оценивают перспективы спроса. Открытие китайской экономики дает рынку поводы для оптимизма относительно восстановления потребления в текущем году, пишет Trading Economics.

К 13:54 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,71%), до $86,73 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,61 (0,76%), до $80,76 за баррель.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать данные о резервах топлива в США. Как сообщило Минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 533 тысяч баррелей, рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тысяч баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Brent WTI Китай Минэнерго США
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