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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Нефтедобывающая Chevron повысила дивиденды на 6% и объявила buyback на $75 млрд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Chevron Corp., одной из крупнейших нефтедобывающих компаний США, одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Анонсированная программа стартует 1 апреля и станет одной из крупнейших в корпоративном секторе США. Её размер в три раза превышает объем аналогичной программы buyback, объявленной Chevron в 2019 году, и составляет примерно пятую часть всей рыночной капитализации компании.

Решение наверняка вызовет негативную реакцию со стороны политиков, обвиняющих нефтяного гиганта в получении сверхприбыли за счет взлета цен на энергоносители, отмечает агентство Bloomberg. Ранее с подобной критикой нередко выступал президент США Джо Байден, отмечая, что подобным компаниям стоит направлять больше средств на увеличение производства топлива, а не на выплаты акционерам.

Кроме того, руководство Chevron приняло решение увеличить квартальные дивиденды на 6,3%, до $1,51 на акцию. Выплаты состоятся 10 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 16 февраля.

Chevron входит в число "дивидендных аристократов" американского фондового рынка: компания повышает дивиденды 36 лет подряд.

Котировки акций компании выросли на 2,75% на дополнительных торгах в среду. Капитализация нефтепроизводителя за последние 12 месяцев подскочила на 35%, до $350 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 7,7%.

Chevron
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