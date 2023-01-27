Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron в IV кв. увеличила чистую прибыль на 26%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 25,7%, выручку - на 17,3% за счет повышения цен на энергоносители.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $6,353 млрд, или $3,33 в расчете на акцию, по сравнению с $5,055 млрд, или $2,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль повысилась до $4,09 с $2,56 на акцию.

Выручка выросла до $56,473 млрд против $48,129 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $4,33 на акцию при выручке в $52,68 млрд.

В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль в минувшем квартале выросла на 6,4% - до $5,485 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - в 2,3 раза, до $1,771 млрд.

Добыча Chevron составила 3,011 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3% ниже показателя за октябрь-декабрь 2021 года (3,117 млн бнэ/с).

По итогам всего 2022 года производство также уменьшилось на 3% - до 2,999 млн бнэ/с с 3,099 млн бнэ/с. При этом в США оно выросло на 4%, в основном, за счет роста добычи в Пермском бассейне. Добыча в остальном мире снизилась на 7% из-за окончания действия лицензий в Индонезии и Таиланде.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в четвертом квартале в США выросла до $66 за баррель против $63 за баррель годом ранее, природного газа - до $4,94 с $4,78 за 1 тыс. кубических футов. Аналогичные показатели в мире повысились до $78 с $74 за баррель и до $10,35 с $7,9 за 1 тыс. кубических футов.

Свободный денежный поток в 2022 году составил $49,6 млрд по сравнению с $29,2 млрд за тот же период годом ранее. Капиталовложения увеличились до $12,3 млрд с $8,6 млрд.

Chevron в прошлом году повысила размер квартальных дивидендов на 6% и выплатила акционерам $11 млрд, отмечается в отчетности.

Котировки акций Chevron снижаются на 1% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 4,3% (до $346,3 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,7%.