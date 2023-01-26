Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг корректируется вверх на фоне вечернего отскока индексов в США накануне и высокой нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,4-0,6% во главе с бумагами Polymetal.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2183,18 пункта (+0,6%), индекс РТС - 990,65 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар подрос до 69,43 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,7%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "НЛМК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), UC Rusal (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", каких-то серьезных изменений на российском рынке акций в ближайшее время не ожидается. Индекс МосБиржи продолжит торговаться в широком боковике в отсутствие катализаторов для роста или падения, однако внешний фон будет оказывать влияние на движение внутри боковой формации. Вчерашний выкуп глубокой просадки на американском рынке показал силу "быков", хотя дальнейшее направление определит основное событие ближайших дней - заседание ФРС США.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2150-2200 пунктов. Вероятен инерционный рост в бумагах золотодобытчиков, однако они выглядят уже локально перекупленными, поэтому вполне вероятна локальная коррекция в ближайшие дни.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтральным, хотя есть и позитивные моменты - нефть стабилизировалась, золото дорожает, в Гонконге рынок растет после праздников, Банк Канады взял паузу в цикле ужесточения монетарной политики для оценки ситуации. Все это намекает на то, что внешний фон может улучшиться.

Впрочем, российские акции живут в своем контексте. Геополитические риски пока не ослабевают, а лишь возрастают. Поэтому пока сложно ждать какого-либо акцентированного роста от акций. Рубль будет относительно стабилен благодаря налоговому периоду, полагает аналитик.

В мире

В США накануне торги акциями начинались с падения индексов, но к закрытию сессии основные потери были отыграны и динамика индикаторов оказалась смешанной в пределах 0,02-0,2%; инвесторы оценивали квартальные результаты компаний.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng после праздничных каникул прибавляет 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному календарю). Австралийские торговые площадки закрыты в связи с Днем Австралии.

Экономика Южной Кореи в IV квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Это первое снижение показателя со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%.

ВВП по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года вырос на 1,4%. Эксперты ожидали повышения на 1,5%. По итогам 2022 года экономика Южной Кореи увеличилась на 2,6%, что совпало с прогнозом ЦБ.

В центре внимания трейдеров в четверг - предварительные данные о ВВП США за IV квартал (выйдут в 16:30 по московскому времени). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо растут после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $86,23 за баррель (+0,1% и -0,01% в среду), мартовская цена WTI - $80,41 за баррель (+0,3% и +0,02% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли пятую неделю подряд, рост составил 533 тыс. баррелей при прогнозах увеличения на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн).

Тем временем нефтяной рынок сохраняет оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае после снятия ковидных ограничений.