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Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа на текущей неделе фиксирует рекордные объемы дневных продаж нефтепродуктов на своей площадке. Как сообщает СПбМТСБ, 25 января объем торгов в секции "Нефтепродукты" составил 167 732 тонны, что является новым рекордом в натуральном выражении за всё время. Таким образом, был обновлён рекорд 4 марта 2011 года - 164,96 тысячи тонн.

Абсолютный лидер - дизельное топливо, на долю которого в среду пришлось 47% всех продаж нефтепродуктов (79 034 тонны). Доля бензинов составила 32% (52,94 тыс. тонн), авиационный керосин - 8% (13 265 тонн), мазут топочный - 3% (5 655 тонн), сжиженные углеводородные газы (СУГ) - 6% (9 631 тонна).

На прошлой неделе СПбМТСБ зафиксировала минимальную за последние семь лет цену на 92-й бензин, снижаются котировки и на другие виды топлива, в том числе на дизельное. Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке отмечают, что по мере приближения эмбарго на поставки в западные страны нефтепродуктов из РФ на внутреннем рынке отмечается высокий уровень переработки нефти и сформирован рекордный запас топлива. Соответственно, производители нефтепродуктов стремятся как можно больше продать, а покупатели готовы приобретать большие объемы по привлекательным ценам - отсюда и рекорды на СПбМТСБ, товар с которой идет на внутренний рынок.

Как сообщалось, эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов в западные страны вступит в действие с 5 февраля 2023 года. Пока предельные цены на них не объявлены.

В Управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) поясняли, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под "ценовой потолок" в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года. Кроме того, ограничения не затронут нефть и нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции, при этом смешение различных видов топлива для обхода price cap запрещено.

СПбМТСБ нефть
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