"Татнефть" открыла два небольших месторождения вблизи своих активов в Татарстане

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" получило лицензии на Восточно-Такташский и Кукуевский участки углеводородов в Татарстане. Соответствующие записи появились в госреестре участков недр и лицензий.

Право компании на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств, действует до 31 декабря 2042 года.

В Минприроды "Интерфаксу" уточнили, что эти участки предоставлены в пользование "Татнефти" в связи с установлением факта открытия месторождений. Геологические запасы нефти Восточно-Такташского месторождения по категории С1 составляют 1,753 млн тонн, извлекаемые – 386 тыс. тонн. Запасы Кукуевского месторождения оценены по категории С1 в 925 тыс. тонн, по С2 – в 2,574 млн тонн, из них извлекаемые – 268 тыс. тонн и 746 тыс. тонн соответственно.

По данным Роснедр, оба объекта прилегают к Тлянчи-Тамакской зоне, лицензией на которую также владеет "Татнефть". Неподалеку от Восточно-Такташского участка расположен еще один участок компании – Южно-Ферганский.