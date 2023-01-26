В России продлили до конца 2023 года действие ряда разрешений для бизнеса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца 2023 года действие ряда разрешительных документов для предпринимателей в отдельных сферах деятельности, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"До конца текущего года будут действовать имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах. Это касается, в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

При автоматическом продлении разрешений предпринимателям не придется подавать каких-либо заявлений, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных.

"Пошлины или сборы уплачивать для этого тоже не надо. Бесплатным будет соответственно и оформление необходимых лицензий", - сообщил Мишустин.

Кроме того, до конца 2023 года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Например, они могут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений, о временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

По оценке Минэкономразвития, эта мера затронет более 3 млн предпринимателей и компаний, а экономический эффект составит около 5 млрд рублей, сообщили в министерстве.