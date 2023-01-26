ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

По итогам третьего квартала рост ВВП США составил 3,2%.

Экономика США за весь 2022 год выросла на 2,1%, при этом темпы подъема резко замедлились по сравнению с ростом на 5,9% в 2021 году.

Несмотря на рост ВВП в четвертом квартале, экономика, похоже, входит в еще более турбулентную фазу на фоне агрессивных мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией, пишет MarketWatch. Экономисты на Уолл-стрит прогнозируют, что ВВП вырастет лишь незначительно в первом квартале текущего года. Между тем некоторые эксперты полагают, что экономика уже находится в состоянии рецессии.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в октябре-декабре увеличились на 2,1%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале повысился на 3,9% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,7% в октябре-декабре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 4%.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за четвертый квартал запланирована на конец февраля, окончательных - на конец марта.