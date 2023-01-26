Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

По итогам третьего квартала рост ВВП США составил 3,2%.

Экономика США за весь 2022 год выросла на 2,1%, при этом темпы подъема резко замедлились по сравнению с ростом на 5,9% в 2021 году.

Несмотря на рост ВВП в четвертом квартале, экономика, похоже, входит в еще более турбулентную фазу на фоне агрессивных мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией, пишет MarketWatch. Экономисты на Уолл-стрит прогнозируют, что ВВП вырастет лишь незначительно в первом квартале текущего года. Между тем некоторые эксперты полагают, что экономика уже находится в состоянии рецессии.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в октябре-декабре увеличились на 2,1%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале повысился на 3,9% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,7% в октябре-декабре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 4%.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за четвертый квартал запланирована на конец февраля, окончательных - на конец марта.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их продуктов в реестр ПО

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Экспорт из Гонконга рухнул в декабре рекордными темпами с 1954 года

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Tesla получила рекордную чистую прибыль в IV квартале и увеличила выручку на 37%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });