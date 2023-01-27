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Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США.

Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, видит "большой потенциал роста" для нефтяного рынка, отмечая высвобождение отложенного спроса вслед за снятием карантинных ограничений в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $87,83 за баррель, что на $0,36 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,35 (1,6%), до $87,47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,41%), до $81,34 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,86 (1,1%), до $81,01 за баррель.

Статданные из США, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно предварительным данным министерства торговли, ВВП в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Более существенное ослабление темпов экономического роста в Штатах, однако, может произойти раньше, чем ожидают инвесторы, предупреждает Крис Гризанти, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в MAI Capital Management.

"Ключевыми темами для нефтяного рынка в этом году будут ситуация в Китае и снижение поставок из России наряду с ожиданиями экономического спада, - отмечает аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим, мнение которого приводит Bloomberg. - По нашим прогнозам, средняя цена Brent в первом квартале будет составлять около $85 за баррель".

Накануне агентство сообщило со ссылкой на источники, что власти ЕС рассматривают возможность введения потолка цен на поставляемое из России дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Brent WTI Китай США
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