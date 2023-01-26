Курс рубля к вечеру растерял темпы роста к доллару и развернулся вниз к евро

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" в четверг курс доллара отыграл значительную часть потерь к рублю, а курс евро развернулся вверх и немного подрос к уровню закрытия среды.

К 19:00 доллар дешевел на 4 копейки к закрытию предыдущих торгов, до 69,27 рубля. Евро к этому времени подорожал на 1,5 копейки, до 75,43 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,5 копейки - до 72,04 рубля. Курс китайского юаня повысился на 6,3 копейки - до 10,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал незначительные разнонаправленные изменения под конец торговой сессии четверга под влиянием разнонаправленных факторов. Заметное влияние на участников всех мировых рынков оказала первая официальная оценка динамики американской экономики в четвертом квартале прошлого года, которая оказалась лучше прогнозов.

Объем ВВП США в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Данные Минтруда, также опубликованные в четверг, подтвердили сохраняющуюся устойчивость рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тысяч - до 186 тысяч человек, что является минимумом с апреля 2022 года.

Отчет по рынку жилья оказался неоднозначным. Продажи новых домов в Штатах в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. При этом ноябрьские данные были пересмотрены с существенным ухудшением: в позапрошлом месяце в стране было реализовано 602 тысячи домов, а не 640 тысяч, как сообщалось ранее.

Участники рынков ждут следующей недели, когда состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов (б.п.) с 50 б.п. в декабре и 75 б.п. на предыдущих четырех заседаниях, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

Следующее заседание ФРС пройдет 31 января - 1 февраля, ЕЦБ - 2 февраля.

Негативное влияние на рубль оказали санкционные новости. Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN-List 17 россиян, в том числе вице-премьера - главу Минпромторга Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. В SDN List также попала супруга Минниханова Гульсина.

Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Также в списках фигурируют несколько российских структур, связанных с судостроением, оборонной промышленностью, а также компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности.

Кроме того, санкции распространены на две структуры холдинга "Интеррос" (сам он в SDN List с минувшего декабря), которые недавно были перерегистрированы с Кипра в специальный административный район в Приморье - "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал", а также кипрскую Whiteleave Holdings limited (она представляла "Интеррос" в соглашении акционеров "Норильского никеля" от 2012 года).

Власти США отныне классифицируют группу "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и вводят санкции против ряда физических и юридических лиц, имеющих, по утверждению Вашингтона, отношение к ней, также сообщается в пресс-релизе американского Минфина. "С сегодняшнего дня группа "Вагнер"... признана транснациональной преступной организацией", - отмечается в документе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков, во второй половине четверга рубль ослабил темпы роста, оставаясь тем не менее в устоявшихся диапазонах - 68,80-69,70 к доллару и 75-75,80 к евро. "Негативное влияние на российскую валюту оказывает ухудшение внешнеторгового баланса: сокращение экспорта на фоне ограничений западных стран и постепенное восстановление импорта. Поддержку рублю оказывают крепкая нефть, приближение налоговых выплат и продажи валюты Минфином по обновленному бюджетному правилу. Вероятно, игроки на валютном рынке захотят увеличить спекулятивные позиции против рубля в преддверии вступления в силу с 5 февраля западного эмбарго на нефтепродукты из России. Также давление на национальную валюту оказывает нарастание геополитической напряженности на фоне заявлений США, Германии и Великобритании о поставках танков на Украину. На международном валютном рынке американский доллар сегодня несколько укрепился после публикации позитивных данных по ВВП США за четвертый квартал 2022 года (+2,9% против ожиданий +2,6%)", - отмечает Кульков.

"Российская валюта в четверг укреплялась по отношению к доллару США, значительную часть дня торговалась в районе отметки 69. Однако в целом боковой тренд остается актуальным. Ситуация на российском валютном рынке не изменилась за последнюю неделю. Боковой тренд сохраняется на фоне поддержки национальной валюты Минфином, а также налогового периода. Динамика на валютном рынке может измениться в начале следующего месяца. Во-первых, уйдет фактор налогового периода, а также изменятся условия покупки/продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидацию в широком диапазоне 66-69 по отношению к доллару США", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть уверенно повышаются вечером в четверг после незначительных колебаний накануне, инвесторы оценивают перспективы спроса. Открытие китайской экономики дает рынку поводы для оптимизма относительно восстановления потребления в текущем году, пишет Trading Economics.

К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,21%, до $87,16 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 1,27%, до $81,17 за баррель.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать данные о резервах топлива в США. Как сообщило Минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 533 тысячи баррелей. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тысяч баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 27 января на 16,9 копейки, до 69,1263 рубля, и увеличил курс евро на 37,84 копейки, до 75,3348 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 19,39 копейки по отношению к среде и составил 69,1365 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 13,99 копейки и составил 69,1564 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 541,433 млн, из которых $587,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $954,229 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 41,18 копейки, до 75,3796 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 35,94 копейки, подорожав до 75,3427 рубля. Объем торгов евро составил 919,091 млн евро, из которых 302,944 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 616,147 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,29% и 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,01%, 8,38% и 8,53% годовых соответственно.