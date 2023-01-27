Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские банки смогли отыграть убытки первой половины года и получить небольшую прибыль в размере 203 млрд рублей по итогам 2022 года. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

В декабре банки заработали прибыль в размере 342 млрд рублей, в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля.

Компенсировать потери первого полугодия банкам помогло постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во второй половине года, отмечает ЦБ. По итогам 2022 года чистые процентные и комиссионные доходы показали небольшой рост - на 2,9% и 5,7% соответственно. Вместе с тем постепенно сокращалась отрицательная валютная переоценка (минус 0,4 трлн рублей за 2022 год, но в пике достигала минус 1 трлн рублей) за счет ослабления рубля на фоне длинной валютной позиции у отдельных банков.

Расходы банков на резервы в прошлом году выросли до 2,5 трлн рублей (включая 0,6 трлн рублей корректировок по МСФО 9), что почти в 5 раз выше уровня 2021 года, но все же ниже пессимистических ожиданий начала года, даже если делать поправку на послабления, отмечает ЦБ. В дальнейшем отчисления в резервы могут еще вырасти, но это будет происходить постепенно – не все кредитные потери еще успели вызреть, прогнозирует регулятор.

ЦБ указал, что не все банки смогли полностью отыграть потери начала года, отдельные игроки завершили 2022 год со значительными убытками. По итогам 2022 года доля прибыльных банков в активах сектора составила 77% против 98% годом ранее, а их количество снизилось до 270 с порядка 300 в 2021 году.

В 2021 году банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей, показав доходность на капитал на уровне 21,1%. По итогам прошлого года, ознаменовавшегося масштабными санкциями против российского банковского сектора и волатильностью на финансовых рынках, этот показатель составил всего 1,8%.