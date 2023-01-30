Банки РФ в 2022 году снизили выдачу ипотечных кредитов на 15,5%, до 4,8 трлн руб.

Портфель ипотечных кредитов увеличился за год на 17%, до 14,1 трлн руб.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2022 году увеличился на 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17%, до 14 трлн 63,6 млрд рублей, против роста на 2 трлн 513,6 млрд рублей, или на 26,4%, в 2021 году, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Банки РФ в 2022 году предоставили физлицам ипотечные кредиты на 4,813 трлн рублей, что на 15,5% меньше рекордного показателя 2021 года (5,699 трлн рублей).

Количество предоставленных в 2022 году кредитов уменьшилось по сравнению с 2021 годом, когда был обновлен рекорд этого показателя, на 30,5% (1 млн 327,3 тыс. против 1 млн 908,5 тыс.).

В состав совокупного ипотечного портфеля входит также задолженность по приобретенным кредитными организациями правам требования по ипотечным жилищным кредитам, на 1 января 2023 года она составляла 221,8 млрд рублей против 255,1 млрд рублей годом ранее.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась в декабре 2022 года до 6,65% (в ноябре она составляла 7,11%) с 7,81% в декабре 2021года. Рекордно низкой она была в мае 2022 года - 6,17%.

Банки в декабре 2022 года увеличили выдачу ипотечных кредитов по сравнению с ноябрем на 48,1%, до 696,9 млрд рублей с 470,7 млрд рублей, обновив рекордный уровень этого показателя (прежний рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года - 645,1 млрд рублей).

Количество предоставленных кредитов в декабре превысило ноябрьский показатель на 36,8% (176,2 тыс. против 128,8 тыс.), оно стало максимальным в 2021 году, но на 17% меньше рекордного значения октября 2020 года (212,3 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований в декабре 2022 года увеличился на 317,6 млрд рублей, или на 2,3%. Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 17% с 17,4%.

Средний размер одного ипотечного кредита в декабре вырос до нового абсолютного максимума 3,954 млн рублей, что на 8,2% больше, чем в ноябре (3,654 млн рублей). Годовые темпы роста этого показателя увеличились до 26,6% с 24,3% в ноябре.

Средневзвешенный срок кредита за 2022 год увеличился на 2 года 8,3 месяца, или на 12,6%, до рекордных 289,4 месяцев (24 года и 1,4 месяца) с 257,1 месяцев (21 год и 5,1 месяца) в декабре 2021 года. В декабре 2022 года средний срок кредита увеличился на 5,9 месяца с 283,5 месяца (23 года и 7,5 месяца) в ноябре.

Объем просроченных кредитов в декабре снизился на 1,1% - до 58,7 млрд рублей, за весь 2022 год - на 8,2%. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за 2022 год снизилась до 0,42% с 0,54%.