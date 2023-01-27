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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Brent подорожала до $88,62 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря оптимизму по поводу мирового спроса на топливо.

К 14:08 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,15 (1,31%), до $88,62 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,12 (1,38%), до $82,13 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,6%, WTI - на 1,1% на статданных, указавших на более умеренное, чем ожидалось, замедление темпов роста ВВП США в четвертом квартале.

По предварительным данным Министерства торговли, ВВП в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Фьючерсы на WTI теперь вышли в плюс с начала месяца.

"Восстановление котировок совпало с фундаментальным сдвигом в мировой макроэкономике, который может заложить основу для будущего роста цен на нефть. Ожидания "быков" основаны на предположении, что перспективы увеличения спроса в Китае еще даже близко не учтены в текущих ценах, особенно если мы увидим рост зарубежных поездок", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Brent WTI Минторговли США Китай
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