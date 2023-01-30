Brent подешевела до $86,3 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются утром в понедельник, инвесторы ждут заседания ОПЕК+.

К 8:10 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,44%), до $86,28 за баррель. В пятницу Brenrt подешевела на $0,81 (0,9%), до $86,66 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,37 (0,46%), до $79,31 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,33 (1,6%), до $79,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 2,4%.

"Нефтетрейдеры фиксируют прибыль в конце месяца и занимают выжидательную позицию перед заседаниями ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, итоги которых будут известны 1 февраля, а также в преддверии вступления в силу запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля", - отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы и составило 609, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на то же число, составив 160.