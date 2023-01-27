Годовая выручка American Express впервые превзошла $50 млрд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В 2022 году American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, снизила чистую прибыль на 7% - до $7,514 млрд, или $9,85 на акцию. Выручка компании подскочила на 25% и составила $52,862 млрд, впервые в истории AmEx превысив отметку $50 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали рост выручки компании примерно на 11%, а прибыль оценивали на уровне $10,53 на акцию.

В IV квартале 2022 года AmEx сократила чистую прибыль почти на 9% в годовом исчислении, до $1,572 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,719 млрд, или $2,18 на акцию, за октябрь-декабрь 2021 года.

Квартальная выручка компании выросла на 17% и достигла рекордных $14,176 млрд против $12,145 годом ранее. Подъем показателя был обеспечен главным образом увеличением расходов по картам, а также повышением процентных ставок.

Резервы на возможные потери по кредитам превысили $1 млрд по сравнению всего с $53 млн в четвертом квартале 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали квартальную прибыль AmEx на уровне $2,23 на акцию при выручке в $14,23 млрд.

Компания ожидает, что в 2023 году ее выручка вырастет на 15-17%, а прибыль в расчете на акцию будет находиться в диапазоне $11-11,4. AmEx также объявила о повышении размера квартальных дивидендов на 15,4% - до 60 центов на акцию с 52 центов.

Котировки акций AmEx на предварительных торгах в пятницу взлетели на 5,5%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 3,6% (до $117,1 млрд), в фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,7%.