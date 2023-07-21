American Express во II кв. получила рекордную выручку, но она не оправдала прогноз

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале получила рекордную выручку, тем не менее она оказалась ниже ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне выручка выросла на 12% и составила $15,054 млрд против $13,395 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль выросла до $2,174 млрд, или $2,89 в расчете на акцию, по сравнению с $1,964 млрд, или $2,57 на акцию, полученными годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне $15,41 млрд. При этом прибыль превзошла прогноз, составлявший $2,81 на акцию.

Расходы по картам AmEx во втором квартале выросли на 8% и достигли рекордного объема, говорится в отчетности. Расходы на туризм и развлечения подскочили на 14%.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в апреле-июне составили $1,2 млрд по сравнению с $410 млн годом ранее.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому ее выручка в текущем году увеличится на 15-17%, а чистая прибыль составит $11-11,4 на акцию.

Цена акций AmEx снижается на 3,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла почти на 20% (до $131,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил чуть более 18%.