Goodyear уволит 500 человек из-за сложной ситуации на рынке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Акции американского производителя шин Goodyear Tire & Rubber Co. резко дешевеют в пятницу после того, как компания сообщила о сокращении штата примерно на 5% из-за сложной ситуации на рынке и инфляционного давления.

Всего компания уволит около 500 человек, пишет MarketWatch. Списания в связи с увольнениями составят около $55 млн, экономия составит $5 млн в первом квартале и $15 млн во втором квартале 2023 года.

Также Goodyear предупредила, что ее финансовые показатели за четвертый квартал 2022 года могут оказаться хуже ожиданий из-за существенно снизившегося спроса, в особенности в Европе. Компания обнародует квартальную отчетность после закрытия рынка 8 февраля.

Акции Goodyear подешевели на 4,6% на предварительных торгах в пятницу. За последние три месяца капитализация компании опустилась на 5,8%, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 6,7%.