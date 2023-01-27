Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Goodyear уволит 500 человек из-за сложной ситуации на рынке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Акции американского производителя шин Goodyear Tire & Rubber Co. резко дешевеют в пятницу после того, как компания сообщила о сокращении штата примерно на 5% из-за сложной ситуации на рынке и инфляционного давления.

Всего компания уволит около 500 человек, пишет MarketWatch. Списания в связи с увольнениями составят около $55 млн, экономия составит $5 млн в первом квартале и $15 млн во втором квартале 2023 года.

Также Goodyear предупредила, что ее финансовые показатели за четвертый квартал 2022 года могут оказаться хуже ожиданий из-за существенно снизившегося спроса, в особенности в Европе. Компания обнародует квартальную отчетность после закрытия рынка 8 февраля.

Акции Goodyear подешевели на 4,6% на предварительных торгах в пятницу. За последние три месяца капитализация компании опустилась на 5,8%, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 6,7%.

Goodyear США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцарская Axpo выйдет из оператора газопровода TAP

Швейцарская Axpo выйдет из оператора газопровода TAP

"Магнит" в 2023 г. откроет 160 магазинов в СЗФО, из них 110 в Петербурге

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });