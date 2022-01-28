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Goodyear отказался от сотрудничества с Белорусским металлургическим заводом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear прекратил коммерческие отношения с Белорусским металлургическим заводом в конце 2021 года, сообщил профсоюз белорусов Великобритании (PUBB).

"Вслед за Pirelli, Yokohama и Scandia Steel американский шинный производитель Goodyear также прекратил отношения с Белорусским металлургическим заводом, где имеют место нарушения прав рабочих и репрессии", - говорится в сообщении организации.

В PUBB сослались на поступившее профсоюзу письмо за подписью директора по связям с общественностью Goodyear.

ОАО "Белорусский металлургический завод" (БМЗ) - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, в том числе сталеплавильного, прокатного, трубного и метизного. Продукция поставляется в более чем 60 стран. На долю стран ЕС приходится около 50% экспорта.

БМЗ акционирован в 2011 году, 100% акций принадлежат государству.

Goodyear Tire & Rubber Company - американская международная компания, производитель шин и других технических изделий из резины, а также полимеров для автомобильного и промышленного рынков.

После протестов, последовавших за президентскими выборами в августе 2020 года и жесткой реакции Минска в отношении протестующих отношения Белоруссии и Запада ухудшились, Запад вернул и усилил санкции. Зарубежные компании стали отказываться от сотрудничества с белорусскими предприятиями. Руководство Белоруссии также запретило ввоз и продажу товаров ряда западных компаний.

Goodyear Белоруссия БМЗ

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