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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Deloitte спрогнозировал выплату всех долгов сланцевого сектора США к 2024 г.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американские производители сланцевых нефти и газа зафиксируют рекордный денежный поток – порядка $200 млрд – в 2022 году, благодаря чему отрасль сможет выплатить все долги к 2024 году и начать наращивать добычу, считают эксперты Deloitte LLP.

Рост цен на нефть и газ, а также дисциплинированный подход представителей сектора к распределению капитала позволят им компенсировать потери, понесенные в предыдущие годы в связи с падением цен, отмечает агентство Bloomberg. Выплатив долги и поощрив акционеров, американские производители, вероятно, сфокусируются на увеличении добычи газа, цены на который резко выросли на фоне увеличения спроса по всему миру.

"Мы наблюдаем смещение активности в сегменте upstream в сторону природного газа", - заявила в интервью агентству Эми Кронис, отвечающая в Deloitte за американский нефтегазовый сектор.

Сланцевые производители, по ее словам, будут наращивать активность на месторождениях природного газа в США, и, кроме того, у них останется достаточно денежных ресурсов для увеличения инвестиций в низкоуглеродные виды топлива.

Согласно оценкам Deloitte, в настоящее время глобальные нефтегазовые компании направляют на инвестиции примерно на 60% меньше, чем в 2014 году, когда цены на нефть также колебались около $100 за баррель.

Оценки Deloitte основаны на допущениях, что средняя цена нефти Brent в 2022 году составит $106 за баррель, а в 2023 году – $81 за баррель.

Совокупный денежный поток глобального нефтегазового сектора в этом году достигнет $1,4 трлн, полагают в компании.

США нефть Deloitte
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