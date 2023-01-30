Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Российский АПК в 2022 году снизил закупки сельхозтехники

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - АПК РФ в 2022 году снизил закупки основных видов сельскохозяйственной техники, следует из презентации ведомства.

Так, тракторов в прошлом году, по предварительным данным, было куплено 11,34 тыс. единиц против 14,73 тыс. в 2021 году, зерноуборочных комбайнов - 4,71 тыс. единиц против 6,59 тыс., кормоуборочных комбайнов - 550 против 620 единиц соответственно.

Увеличение парка способствовало снижению нагрузки на технику. Так, нагрузка на один трактор в 2022 году сократилась до 189,6 га пашни с 273 га в 2021 году, на зерноуборочный комбайн - до 462,2 га с 515,2 га, на кормоуборочный - до 876,8 га с 942,8 га соответственно.

Как отмечает Минсельхоз, в 2022 году был расширен список сельхозтехники, поставляемой в рамках параллельного импорта, обнулены таможенные пошлины на ввоз некоторых видов техники и комплектующих к ней, в частности, на свеклоуборочные комбайны и свеклопогрузчики. Кроме того, на докапитализацию "Росагролизинга" было направлено 22 млрд рублей, в рамках программы этой компании по предоставлению займов дилерским центрам на закупку запасных частей к сельхозтехнике одобрены заявки на 1,757 млрд рублей.

Согласно презентации, в 2023 году программа по предоставлению займов дилерским центрам продлена, предполагаемый объем ее финансирования собственными средствами "Росагролизинга" - 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в текущем году на льготный лизинг сельхозтехники "Росагролизингу" планируется предоставить из федерального бюджета субсидии на 6,2 млрд рублей.

Согласно презентации, в 2023 году объем закупок тракторов может составить 11,03 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов - 4,7 тыс., кормоуборочных - 500 единиц.

В результате общее число тракторов в АПК РФ в этом году может увеличиться до 430,6 тыс. единиц с 426,4 тыс. в 2022 году, зерноуборочных комбайнов - до 124,9 тыс. со 123,5 тыс. единиц. Число кормоуборочных комбайнов снизится до 15,4 тыс. с 15,6 тыс. единиц соответственно.

АПК РФ Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 декабря

"АвтоВАЗ" скоро решит проблему дефицита лакокрасочных материалов

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Акции "Ростелекома" выросли на 4,7-9,8% в связи с возможной покупкой "Мегафона"

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

Brent подешевела до $86,3 за баррель

В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

"Газпромбанк Инвестиции" отрицает утечку данных своих клиентов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });