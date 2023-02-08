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"Автотор" построил инженерную инфраструктуру для заводов электромобилей и автокомпонентов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" завершил строительство и ввел в эксплуатацию комплекс объектов инженерной инфраструктуры для будущих заводов электромобилей и автокомпонентов, сообщила пресс-служба компании.

На технологической площадке в поселке имени Александра Космодемьянского в Калининграде построены "с нуля" блочно-модульная котельная мощностью 5,2 МВт, трансформаторная подстанция на 5 МВт, высоковольтные сети напряжением 15 кВ, внутриплощадочные сети 0,4 кВ, сети водоканализационного хозяйства, ливневых стоков, канализационно-насосная станция хозбытовых стоков, локальные очистные сооружения. Также введен в эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 1,8 км.

Все работы выполнены в рамках реализации специального инвестиционного контракта, подписанного компанией с министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области. Он предусматривает создание нескольких заводов для производства электромобилей и автокомпонентов.

Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября. В январе 2023 года "Автотор" запустил производство автомобилей китайской марки Kaiyi, планирует выпускать автомашины еще как минимум двух брендов из Китая.

Калининград Автотор
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