РФ с 1 по 30 января в 2,2 раза увеличила отгрузки пшеницы на экспорт – до 3,7 млн т

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 30 января отгрузила на экспорт 3 млн 740 тыс. тонн пшеницы, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за этот период также начали расти отгрузки кукурузы, которые ранее снижались. Всего было отправлено 492 тыс. тонн, что на 58% больше, чем годом ранее. "Вырос и экспорт ячменя - до 124 тыс. тонн против 102 тыс. тонн в прошлом январе", - сказала она.

Всего, по данным мониторинга, с 1 по 30 января отгрузки из РФ основных видов зерновых и зернобобовых культур составили 4 млн 390 тыс. тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

"Спрос на российское зерно активно растет. Это нам позволяет ожидать, что по итогам января будет отгружено более 4,4 млн тонн основных видов зерновых и зернобобовых культур, что более чем в два раза превысит показатель января прошлого сезона", - сказала Тюрина. В том числе экспорт пшеницы может составить 3,8 млн тонн против 1 млн 712 тыс. тонн в январе прошлого года.

Всего с начала сезона (с 1 июля 2022 года) по 1 февраля общие отгрузки на экспорт прогнозируются на уровне почти 35 млн тонн, в том числе 31 млн тонн пшеницы. "На период с февраля по 1 июля 2023 года экспортный потенциал составит 27,7 млн тонн всех основных видов зерновых, в том числе 21 млн тонн пшеницы, - сказала Тюрина. - То есть экспортная квота, которая начнет действовать с 15 февраля в объеме 25,5 млн тонн, была рассчитана достаточно адекватно".

Тюрина также сообщила, что в январе отгрузки пшеницы шли в 30 стран мира, это на две страны больше, чем годом ранее. Причем появился ряд стран, куда в январе прошлого года российская пшеница не поставлялась. Так, в Йемен было отгружено 81 тыс. тонн, в Танзанию - 76 тыс. тонн, в Оман - 66 тыс. тонн, ОАЭ - 54 тыс. тонн, Катар - 52 тыс. тонн. "Начались отгрузки в страны Латинской Америки, в январе - в Бразилию 56 тыс. тонн, Мексику - 53 тыс. тонн, на Кубу - 25 тыс. тонн, чего в прошлом сезоне у нас не было", - сказала она, отметив, что и традиционные импортеры значительно увеличили объемы закупок. Так, в Египет в январе отгружено в 2,3 раза больше, чем в прошлом январе, - почти 870 тыс. тонн, в Турцию - рост на 50%, до 370 тыс. тонн.

В число увеличивающих закупки стран входит и Бангладеш: в январе в эту страну было отправлено 109 тыс. тонн пшеницы против 10 тыс. тонн годом ранее.

По данным эксперта, в январе пшеницу на экспорт отгружали 35 компаний против 43 год назад. "Можно сказать, что уже определился круг основных экспортеров и разница в количестве компаний, отправляющих зерно на экспорт, по сравнению с предыдущими периодами уже меньше", - сказала она.

Как отметила Тюрина, достаточно стабильная ситуация и по портам. В этом сезоне отгрузки идут через 12 портов, в прошлом январе - через 13. "Причем отмечается рост отгрузок практически через все основные порты, поскольку, во-первых, позволяют погодные условия и, во-вторых, - активный спрос", - сказала она. Так, через порт Новороссийска январские отгрузки выросли на 80%, до 1 млн 670 тыс. тонн. Рейдовая перевалка увеличилась почти в три раза, до 690 тыс. тонн, через порт Ростова-на-Дону - в 2,4 раза, до 430 тыс. тонн, через порт Азова - в 2,7 раза, до 330 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации, эксперт заявила, что активная контрактация зерна для экспортных контрактов привела к росту цен. Так, на минувшей неделе французская пшеница подорожала на 1,3%, до $324 за тонну, американская - почти на 1%, до $326, российская - на 1,5%, до $313 за тонну (пшеница 4 класса, FOB Новороссийск). "Дисконт, или скидка за риски при экспорте российской пшеницы, остался на уровне предыдущей недели - $11 за тонну", - сообщила она.

На внутреннем рынке отмечен рост цен на пшеницу 4 класса у производителей в центральных регионах. Он составил 0,4%, до 11 550 рублей за тонну (EXW).