Египет намерен наращивать закупки пшеницы в РФ, работает над системой оплаты в рублях

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Египет, являющийся одним из крупных импортеров российской пшеницы, намерен наращивать ее закупки, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Поставки пшеницы - это один из ключевых моментов наших отношений, Россия является одним из ключевых поставщиков на египетский рынок. Сейчас мы удовлетворены достигнутым уровнем взаимодействия и нацелены не просто на сохранение текущих темпов поставок, а на дальнейшее их наращивание, а также на расширение номенклатуры", - сказал Шукри.

"Мы нацелены на продолжение работы с нашими партнерами в этом направлении", - добавил он, сообщив, что этот вопрос был подробно обсужден на переговорах.

Отвечая на вопрос о перспективах использования расчетов в местных валютах, в частности в рублях, Шукри заявил, что торговые связи между двумя странами имеют давнюю историю, и "мы уже давно работаем над выработкой соответствующих механизмов, которые позволят нам в духе большего суверенитета использовать их (местные валюты - ИФ) в своих торговых операциях". "Это облегчит торговые операции. Мы намерены наращивать объемы операций в этих валютах. Сейчас мы только на начальном этапе, нам предстоит еще серия консультаций по этому вопросу, но мы нацелены на дальнейшую работу", - сказал он.

Как сообщается в телеграм-канале российского Союза экспортеров зерна, Египет за семь месяцев текущего сельхозгода (начался 1 июля 2022 года) законтрактовал в России 5,06 млн т пшеницы, из которых уже поставлено 4,55 млн тонн. При этом за весь прошлый сельхозгод в эту страну был экспортирован почти такой же объем пшеницы - 5,04 млн тонн.

По данным Российского зернового союза, в январе Египет закупил почти 870 тыс. тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.