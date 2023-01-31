Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Brent подешевела до $84,85 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться во вторник после падения днем ранее, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок центробанками мира.

К 8:09 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%), до $84,85 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,76 (2%), до $84,9 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,36 (0,46%), до $77,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,78 (2,2%), до $77,98 за баррель.

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов с 50 б.п. в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

"Ястребиный настрой в плане дальнейшего повышения ставок вызовет слабость на рынке нефти и нефтепродуктов", - написали аналитики StoneX в письме клиентам.

Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду.

Комитет ОПЕК+ вряд ли будет сигнализировать о каких-либо изменениях в добыче "с учетом сохраняющейся определенности на рынке, как в плане спроса, так и в плане предложения", отметили стратеги ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Brent WTI ЕЦБ Евросоюз ФРС США Банк Англии Великобритания ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила о продаже долей Goldman в HeadHunter и Cian бывшим топ-менеджерам банка

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

МВФ оценил перспективы экономики РФ в 2023 году оптимистичнее официальных прогнозов

РФ и Китай подготовили соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту

Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть

Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть

ЕС планирует одобрить увеличение субсидий на развитие "зеленых" технологий

ЕС планирует одобрить увеличение субсидий на развитие "зеленых" технологий

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи

Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей

Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });