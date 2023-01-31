Brent подешевела до $84,85 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться во вторник после падения днем ранее, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок центробанками мира.

К 8:09 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%), до $84,85 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,76 (2%), до $84,9 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,36 (0,46%), до $77,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,78 (2,2%), до $77,98 за баррель.

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов с 50 б.п. в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

"Ястребиный настрой в плане дальнейшего повышения ставок вызовет слабость на рынке нефти и нефтепродуктов", - написали аналитики StoneX в письме клиентам.

Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду.

Комитет ОПЕК+ вряд ли будет сигнализировать о каких-либо изменениях в добыче "с учетом сохраняющейся определенности на рынке, как в плане спроса, так и в плане предложения", отметили стратеги ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.