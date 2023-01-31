Brent подешевела до $83,77 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем во вторник, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ и итогов заседания Федеральной резервной системы США.

К 14:31 по Москве мартовские фьючерсы на Brent, торги которыми завершаются во вторник, дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,33%) - до $83,77 за баррель. Более активный апрельский контракт снизился в цене на $1,09 (1,29%) - до $83,41 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на $1,18 (1,51%) - до $76,72 за баррель.

За прошлую сессию Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,2%, причем котировки WTI впервые за три недели опустились ниже $77 за баррель.

Федрезерв объявит итоги первого в 2023 году заседания вечером 1 февраля. Ожидается, что ФРС повысит ставки на восьмом заседании кряду, хотя и более медленными темпами - на 25 базисных пунктов вместо 50 б.п. в декабре.

В преддверии оглашения нового уровня ставки долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, растет на 0,2%. Как правило, это является негативным фактором для цен на сырьевые товары, включая нефть.

Падение котировок не смогли остановить даже данные о том, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в январе до 50,1 пункта с 47 пунктов месяцем ранее. PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, и значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября.

Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду.

Комитет ОПЕК+ вряд ли будет сигнализировать о каких-либо изменениях в добыче "с учетом сохраняющейся определенности на рынке - как в плане спроса, так и в плане предложения", отметили стратеги ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.