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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Китайский промышленный PMI в январе вырос до 50,1 пункта лучше прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В январе 2023 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся до 50,1 пункта с 47 пунктов в декабре, показали данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его повышения до 49,8 пункта, отмечает Trading Economics.

PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября на фоне снятия антиковидных ограничений.

PMI - опережающий индикатор деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

PMI сферы услуг в январе взлетел до 54,4 пункта с 41,6 пункта в декабре. Рост активности в секторе зафиксирован впервые за четыре месяца, темпы повышения стали максимальными с июня.

Китай ГСУ PMI
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