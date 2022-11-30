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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Китайский промышленный PMI в ноябре упал до максимума за семь месяцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов с 49,2 пункта месяцем ранее – максимальными темпами с апреля. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его снижения до 49 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Ослабление активности в промышленном секторе КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны.

PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта, также максимальными темпами с апреля. В октябре его значение составило 48,7 пункта.

Китай
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