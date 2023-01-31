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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Завод "Росатома" по производству накопителей в Калининграде подорожал почти вдвое

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Оценочная стоимость строительства завода госкорпорации "Росатом" по производству накопителей в Калининграде увеличилась почти вдвое, до примерно 51,5 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на обновленный план по развитию систем накопления энергии.

Прежде цена проекта оценивалась в 26,35 млрд рублей.

Как отмечает издание, госкорпорация готова вложить в завод 19,2 млрд рублей собственных средств, еще 27,3 млрд рублей придется на кредиты, 5 млрд рублей выделит бюджет региона.

В ООО "Рэнера" (структура "Росатома", реализующая проект - ИФ) изданию сообщили, что речь идет об "оценочных" инвестициях с учетом не только создания завода, но и строительства "R&D-центра для разработки новых технологий производства батарей и проведения НИОКР".

Осенью прошлого года отраслевой интегратор по накопителям энергии ГК "Росатом" – ООО "Рэнера" (входит в топливную компанию "ТВЭЛ") приступил к строительству завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей в Калининградской области на площадке замороженной Балтийской АЭС. Предполагается, что запуск первой линии состоится осенью 2025 года, а мощности производства составят 4 ГВт.ч в год. В случае появления большого спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей завода. В результате общая мощность предприятия может достичь 14 ГВт.ч в год.

Росатом
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