"Росатом" начнет выпуск литий-ионных батарей под Калининградом в сентябре 2025 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Гигафабрику "Росатома" по производству накопителей энергии в Калининградской области планируется ввести в сентябре 2025 года, сообщил генеральный директор строящегося предприятия Руслан Горевой журналистам .

"Отраслевой интегратор по накопителям энергии ГК "Росатом" - ООО "Рэнера" (входит в топливную компанию "ТВЭЛ"- ИФ) в настоящее время ведет строительства гигафабрики в плановом порядке. Есть в некоторых вопросах проблемы, которые мы решаем и в целом идем в графике. На конец этого года готовность фабрики составит 20%, на конец 2024 года - 80%. Намечено, что запуск производства состоится в сентябре 2025 года", - сказал Горевой.

По его словам, в настоящее время идет финальный этап формирования свайного поля всего комплекса фабрики, на конец года будет готов нулевой цикл. Общая площадь производственных корпусов составит 160 тыс. кв. метров, что больше, чем планировалось ранее. Три четверти протяженности этой фабрики составит производство литий-ионных ячеек.

Планируемые мощности гигафабрики не отличаются от проекта и составят 4 ГВт.ч, или примерно 18 млн ячеек в год, что соответствует 50 тыс. автомобильных батарей.

Более 90% продукции предполагается направлять российским производителям автомобилей. Возможно, что эти батареи будут востребованы российскими автозаводами в плане локализации компонентов, отметил Горевой.

"Инвестиции в проект в нынешних условиях, конечно, вырастут и превысят проектные 26 млрд рублей, но на сколько, сегодня говорить преждевременно. При этом нам удалось сэкономить, так как строительство ведется на инфраструктуре, которая была создана для Балтийской АЭС", - добавил гендиректор.

Он также сообщил, что в настоящее время не определено, когда может быть начато строительство второй и третьей очередей гигафабрики, о возможности которого говорилось при закладке предприятия осенью 2022 года. Такие решения будут приниматься в зависимости от спроса и развития рынка электромобилей.

Как сообщалось, в октябре 2022 года "Росатом" приступил к строительству завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей в Калининградской области на площадке "замороженной" Балтийской АЭС.

Тогда общая площадь производственных корпусов и инфраструктуры называлась в 135 тыс. кв. метров. Запуск первой линии был запланирован на осень 2025 года. В случае появления большого спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей завода, в результате общая мощность предприятия может достичь 14 ГВт.ч в год.

Литий-ионные батареи предприятия предназначены для установки в электробусах, электромобилях, спецтехнике. Предприятие будет также производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.