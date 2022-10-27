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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Samsung в III кв. сократила чистую прибыль на 24% на фоне падения спроса на чипы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 23,6% из-за падения спроса на чипы и карты памяти.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре упала до 9,39 трлн вон ($6,7 млрд) с 12,29 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль снизилась до 10,85 трлн вон с 215,82 трлн вон.

Между тем выручка Samsung в минувшие три месяца выросла до 76,78 трлн южнокорейских вон с 73,98 трлн вон годом ранее.

В начале октября компания опубликовала предварительные квартальные результаты, в соответствии с которыми она ожидала выручку на уровне 76 трлн вон, операционную прибыль - около 10,8 трлн вон. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали тогда операционную прибыль на уровне 11,9 трлн вон, выручку - 78,2 трлн вон.

Выручка подразделения компании по производству полупроводников сократилась на 14% и составила 23,02 трлн вон, операционная прибыль - на 49%, до 5,12 трлн вон.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал квартальную выручку в размере 9,39 трлн вон, увеличив ее на 6%. Операционная прибыль подразделения составила 1,98 трлн вон, почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 32,21 трлн вон, на 13% больше предыдущего года. Операционная прибыль, тем не менее, упала на 3,6%, до 3,24 трлн вон.

Поступления подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составили 14,75 трлн вон, увеличившись на 5%.

Акции Samsung дорожают на 0,2% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 24%.

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