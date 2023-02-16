Утвержден паспорт инвестпроекта по лизингу водного транспорта с использованием средств ФНБ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство завершило работу по формированию паспортов инвестиционных проектов для обновления парка воздушного и водного транспорта, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"На запуск масштабного строительства морского и речного транспорта в течение пяти лет на тех же условиях (по аналогии с авиатранспортом - ИФ) будет выделено дополнительно еще 136 млрд рублей. Благодаря чему отечественные судоходные компании в ближайшие шесть лет получат в лизинг в целом свыше 250 судов различного назначения", - сказал он.

Инвестпроект по судостроению предусматривает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта, сообщает сайт правительства. Среди них - 119 грузовых и 73 пассажирских судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и другие суда.

"Построенные суда ГТЛК передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет. При этом ставка для пассажирских и круизных судов составит 2,93% годовых, для дноуглубительных и рыбопромысловых кораблей - 4,51% годовых, для грузовых и крупнотоннажных судов - 7,6% годовых. Из средств ФНБ на реализацию проекта будет направлено 136 млрд рублей. Эта сумма составляет около 60% от общей стоимости проекта", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин поручил правительству к 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов по обновлению парка гражданских воздушных судов и строительству судов водного транспорта по договорам лизинга с использованием средств ФНБ.

Программа гражданского судостроения до 2027 года оценивается в 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей могут быть профинансированы из средств ФНБ, еще 85 млрд рублей АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) привлечет с рынка, заявлял в январе вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Всего в период с 2023 по 2027 годы российские верфи рассчитывают построить 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта.