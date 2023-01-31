Китайские дипломаты ждут восстановления турпотока с Россией в 2023 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Возобновление массового въездного туризма между Китаем и Россией, вероятно, произойдет уже в 2023 году, как и прямого авиасообщения между странами, сообщил журналистам и.о. генерального консула КНР в Екатеринбурге Тун Ван.

"Скоро будет", - ответил он на вопрос, когда может возобновиться массовый турпоток между странами.

Для этого, по его словам, необходимы совместные усилия обеих стран.

"Я думаю, что скоро будет как раньше, очень тесные связи по туризму", - добавил Тун Ван.

Дипломат допускает, что в 2023 году возобновится прямое авиасообщение с Китаем, в том числе перелеты на остров Хайнань.

Китай с 8 января отменил ряд действовавших почти три года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Однако за 48 часов до прибытия иностранцам необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР. Также китайские власти начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

С 20 января власти Китая объявили о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию. 30 января в российском МИД заявили, что с российской стороны нет препятствий для приема китайских туристов.

По данным на 23 января, российские туроператоры ожидали решения о перезапуске соглашения о безвизовых туристских обменах между Россией и Китаем, прекратившего действие из-за пандемии. Возобновления массового туризма из Китая в Россию они ждут летом, после урегулирования вопросов оплаты и организации полетных программ.