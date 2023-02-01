Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,1% и ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный настрой на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля; индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,3%, индекс РТС просел на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2231,72 пункта (+0,3%), индекс РТС - 999,94 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар подорожал до 70,3 рубля (+0,48 рубля).

Выросли акции "Аэрофлота" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,5% и +1% "префы"), "ММК" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что целевой диапазон по индексу МосБиржи сместился в коридор 2200-2250 пунктов. В ближайшее время ключевым драйвером останутся бумаги внутренних сегментов, в то время как акции нефтегазового сектора продолжат оставаться безыдейными до тех пор, пока не будет ясности с влиянием европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое начнет действовать с 5 февраля.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", инвесторы ожидают повышения ставки ФРС на 25 б.п., до 4,5-4,75% годовых. Однако участников рынка больше волнует выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его оценки того, где будет пик ключевой ставки. По российскому рынку картина складывается умеренно позитивная, возможно, покупатели проснулись от "зимней спячки", и, преодолев уровень 2250 пунктов, индекс МосБиржи может пойти выше.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке в связи со вступлением в силу санкций ЕС в отношении российской нефти и применением ответных мер. Участники рынка не исключают пересмотра квот добычи, а отдельные западные аналитики ожидают сокращения производства в России на 1 млн б/с. Пока ситуация на рынке стабильна, и, возможно, решений по изменению объемов добычи принято не будет. В целом на рынке акций РФ вероятно продолжение роста. Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2220-2240 пунктов, полагает аналитик.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 1,1-1,7% во главе с Nasdaq благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний.

По итогам января S&P 500 прибавил 6,2%, Dow Jones - 2,8%, что стало лучшими показателями для января с 2019 года. При этом Nasdaq взлетел на 11,5% - это самый значительный подъем для данного месяца с 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Основными событиями текущей недели являются заседания сразу трех крупнейших мировых ЦБ: Федеральной резервной системы в среду, а также Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в январе поднялся до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Тем не менее, он шестой месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в секторе. Аналитики в среднем ожидали более значительного роста показателя - до 49,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут перед публикацией итогов заседаний ФРС и результатов встречи представителей государств ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $85,55 за баррель (+0,1% и +1,1% накануне), мартовская цена WTI - $79,06 за баррель (+0,2% и +1,3% во вторник).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.

В январе как Brent, так и WTI подешевели примерно на 1,7%. Снижение цен зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса в Китае вслед за снятием карантинных ограничений в стране.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 МСК.