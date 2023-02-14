Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале подтверждена на уровне 0,1%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года экономика 19 стран еврозоны выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, показали пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали подтверждения первоначальных данных.

В третьем квартале прошлого года ВВП еврозоны вырос на 0,3%.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 1,9% после подъема на 2,3% кварталом ранее, эта оценка также была ожидаемо подтверждена.

Экономика Нидерландов в четвертом квартале выросла на 0,6% после снижения на 0,2% кварталом ранее, темпы роста ВВП Испании остались на уровне 0,2%, а французский ВВП замедлил рост до 0,1% с 0,2%. Тем временем экономика Германии сократилась на 0,2% после роста на 0,5% в третьем квартале, итальянский ВВП уменьшился на 0,1% после повышения на 0,5%.

Европейская комиссия ожидает, что экономика еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году. Опрошенные FactSet экономисты считают такой прогноз слишком оптимистичным и в среднем прогнозируют нулевой рост в текущем году.

еврозона Евросоюз Eurostat Нидерланды Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Brent подешевела до $86,01 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });