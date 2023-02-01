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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26241 на аукционе составила 10,33%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на прошедшем аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 96,4247% от номинала, что соответствует доходности 10,33% годовых, сообщила пресс-служба Минфина.

Всего было продано бумаг на общую сумму 53,831 млрд рублей по номиналу при спросе 110, 578 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 52,999 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 96,346% от номинала, что соответствует доходности 10,34% годовых.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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