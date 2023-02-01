Рубль в первый торговый день месяца слабо дешевеет к доллару и евро

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 70,1 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 27,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,21 руб./EUR1, подорожав на 26,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,08 копейки - до 72,85 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,2 копейки - до 10,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на первых торгах февраля. Участники рынка находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое является первым в новом году, и новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

"Потолок" цен

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

В январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

Первые в этом году заседания ведущих ЦБ мира

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

ФРС огласит итоги заседания вечером в среду. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

Кроме того, в четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно повышаются в среду днем перед публикацией итогов заседания ФРС, а также результатов встречи представителей ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по Москве подорожали на 0,44% - до $85,84 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,71% - до $79,43 за баррель.

В январе обе марки снизились в цене примерно на 1,7%, опустившись по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на топливо в Китае.

Федрезерв, как ожидается, в среду повысит базовую ставку на 25 б.п., что будет означать дальнейшее замедление темпов ее подъема.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают умеренного увеличения запасов нефти, менее чем на 400 тыс. баррелей.

Средняя цена нефти марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель, снизившись по сравнению с январем прошлого года в 1,7 раза (с $85,64), говорится в сообщении Минфина РФ.

В декабре также наблюдалось падение цены - в 1,44 раза, до $50,47 за баррель. В целом за прошлый год средняя цена нефти марки Urals увеличилась на 10,3%, составив $76,09 за баррель.

Средняя цена сорта Brent в январе - $84 за баррель, и, таким образом, дисконт Urals составил около 41%. Это больше, чем в декабре (Brent - $81,2, Urals - $50,47, то есть спред порядка 38%), но меньше, чем за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года ($82 и $46,82 за баррель, то есть дисконт на этом отрезке достигал уже 43%).

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 г. в размере $70,1/барр. Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. Оценку поступления этих доходов за февраль ведомство опубликует 3 февраля.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырье не продается по установленному их правительствами потолку (с 5 декабря - $60 за баррель).

РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка".

Комментарии аналитиков

"Рубль на неделе вернулся выше уровня 70 по отношению к доллару США. Локальное укрепление доллара в начале недели обусловлено завершением налогового периода, а также ростом индекса доллара (DXY). В свою очередь, поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Утром вторника курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 70,8 руб./$1, но по итогам дня рубль коррекционно укрепился. В среду днем курс пары находится у 70,1 руб./$1. В текущих условиях реакция доллара на итоги заседания ФРС будет иметь ограниченное влияние на динамику курса внутри страны. До анонса новых месячных объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет двигаться в диапазоне 69,75-70,75 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,59% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на уровнях вторника - 8,02% и 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п., до 8,58% годовых.