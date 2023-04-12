Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Принят закон об ужесточении правил иностранных инвестиций в стратегические предприятия

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который ужесточает правила для иностранного капитала в российских стратегических предприятий и упрощает для государства взыскание имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.

Законопроект № 260065-8 в конце декабря 2022 года внесло в парламент правительство.

Сейчас по закону об иностранных инвестициях в российские стратегические предприятия (57-ФЗ), сделки, совершенные с нарушением требований этого закона, признаются ничтожными. То есть, если не было предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом суд по иску ФАС, после признания сделки ничтожной, может применить к данной сделке последствия, прописанные в Гражданском кодексе (ст. 167 п. 2), речь идет о двусторонней реституции: стороны недействительной сделки должны вернуть друг другу переданное по ней имущество или его стоимость.

Кроме того, в законе об иностранных инвестициях предусмотрена специальная мера - лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров, без лишения его права на сами акции.

Принятый закон, минуя Гражданский кодекс, напрямую прописывает в законе об иностранных инвестициях возможность при признании сделки ничтожной из-за недобросовестности иностранного инвестора, через суд взыскать в доход РФ акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, его имущество, а также доходы, которые получены таким иностранным инвестором в результате совершения указанной сделки. Кроме того, принятый закон предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, нанесенного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

Принятый в третьем чтении закон также определяет, что иностранным инвестором (в рамках закона об инвестициях в стратегическое отрасли), следует считать и граждан России с видом на жительство в другой стране или иным документом, дающим право постоянно проживать в другой стране. Сейчас к этой категории относятся только граждане России с гражданством другой страны.

Сейчас в России определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 г. в данный перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством РФ видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

правительство Госдума ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"
Пожар в торговом центре в Кемерове

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Убийство Владлена Татарского

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Правительство одобрило продажу 27,5% "Сахалинской энергии" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей

Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить

Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });