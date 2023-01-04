Индекс активности в производственном секторе США в декабре упал до минимума с мая 2020 г.

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре понизился до 48,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс опустился до минимума с мая 2020 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48,5 пункта.

Подындекс новых заказов опустился в декабре до 45,2 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее, производства – до 48,5 пункта с 51,5 пункта. Тем временем индикатор занятости вырос до 51,4 с 48,4 пункта.

Подындекс цен производителей снизился до 39,4 пункта с 43 пунктов.

Рост активности зафиксирован только в двух производственных отраслях – нефтеугольной и в производстве первичных металлов. Снижение отмечено в 13 секторах.