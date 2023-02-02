Фондовые индексы США выросли на итогах заседания ФРС

Nasdaq достиг пика с середины сентября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%.

По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

Трейдеры в среду также оценивали свежую порцию статистических данных и отчетов компаний.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе понизился до 47,4 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с мая 2020 года. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48 пунктов.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс., согласно Trading Economics. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Цена бумаг Snap Inc. опустилась на 10,3%. Владелец приложения Snapchat увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 0,1% - рекордно низкими темпами и зафиксировал чистый убыток, в частности, из-за расходов на реструктуризацию.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. поднялись на 12,6%. Американский производитель микрочипов (AMD) увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 16% благодаря сильным результатам подразделения в сфере чипов для дата-центров.

Котировки акций Electronic Arts уменьшились на 9,3%. Один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире в третьем квартале 2023 финансового года увеличил выручку более чем втрое, однако выручка и объем заказов не оправдали ожиданий экспертов.

Акции Altria Group Inc. подорожали на 5,6%. Одна из крупнейших табачных компаний мира в четвертом квартале 2022 года умеренно сократила выручку, при этом показатель значительно опередил прогнозы рынка.

Бумаги Boston Scientific выросли на 2,8%. Американский производитель медицинского оборудования в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль более чем в полтора раза, однако прогнозы компании на текущий квартал и год в целом не впечатлили инвесторов.

Котировки акций Humana Inc. поднялись на 0,3%. Американский страховщик в четвертом квартале увеличил чистый убыток, скорректированная прибыль и выручка при этом также выросли.

Акции Otis Worldwide Corp. повысились на 2,8%. Производитель подъемного оборудования увеличил чистую прибыль и сократил выручку в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Бумаги Intel Corp. выросли в цене на 2,9%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов понизит зарплаты топ-менеджеров, включая главного исполнительного директора Пэта Гелсингера.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличился на 0,02% и составлял 34092,96 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 1,05% - до 4119,21 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2% - до 11816,32 пункта. Индикатор достиг максимального значения с середины сентября.