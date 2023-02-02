В Челябинске построят завод по выпуску промышленных роботов-манипуляторов

По словам депутата Госдумы Гартунга, один такой робот сможет заменить восемь работников

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Русский робот" (Челябинск, входит в группу компаний ООО "Хартунг", аффилированного с ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ЧКПЗ) начало строитьо в Челябинске завод по выпуску промышленных роботов-манипуляторов мощностью до 600 штук в год.

Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

"Прошлым летом компания "Русский робот" продемонстрировала на "Иннопроме" робот-манипулятор, который брал вес 120 кг и перемещал. Уже забиваются первые свои для строительства завода роботов, который в случае запуска - это примерно первый квартал следующего года - выйдет на 600 штук в год. Это проектная мощность. Думаю, потребность к тому моменту будет гораздо больше. Спрос колоссальный", - сказал депутат.

По его словам, один робот может заменить 8 работников.

"Самое главное в роботе - это программа, которая позволяет роботу двигаться и повторять все движения (. . .) Она российская. Второе в этом роботе российское - корпус. Причем если Kuka (крупный мировой производитель промышленных роботов-манипуляторов - ИФ) обычно поставляет полностью стальной корпус, то российский корпус при той же мощности полностью алюминиевый - он меньше весит, у него меньше энергоемкость", - отметил он.

Проект по организации первого в России производства промышленных роботов-манипуляторов реализуется при участии группы компаний на базе ЧКПЗ. В частности, ООО "Хартунг" - заказчик проекта, ООО "Русский робот" занималось разработкой образца, ООО "Завод роботов" выпустил прототип промышленного шестиосевого робота-манипулятора для цеха механической обработки ЧКПЗ. Планировалось, что "Завод роботов" будет серийным производителем роботов на территории "Челябинского кузнечно-прессового завода", который является партнером проекта. "Завод роботов" также планировал локализовать производство ряда компонентов манипулятора в рамках импортозамещения.

ООО "Русский робот" зарегистрировано в декабре 2019 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей, оно специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит Марине Гартунг, которая контролирует 74% уставного капитала ООО "Хартунг" и владеет крупнейшим пакетом акций ЧКПЗ.

Валерий Гартунг вышел из числа совладельцев ЧКПЗ в марте 2022 года.