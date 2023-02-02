СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Торги в секциях товарного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) возобновлены, сообщила площадка.

Торги в товарных секциях будут идти с 13:45 до 15:00 по Москве, они были продлены на час. При этом торги в секции "Газ природный" будут осуществляться с 13:45 до 14:15.

Торги в режиме заключения договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене продлятся с 15:40 до 15:55 по московскому времени.

СПбМТСБ отметила, что система электронных торгов доступна для снятия ранее выставленных заявок.

СПбМТСБ около полудня сообщила о приостановке торгов в секциях товарного рынка из-за технического сбоя, вызванного некорректной работой центрального сервера системы электронных торгов. В частности, участники торгов в секции "Нефтепродукты" сообщали об отсутствии доступа к терминалу биржи.