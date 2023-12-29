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СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя
Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - СПБ Биржа с 07:50 по Москве приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, говорится в сообщении торговой площадки.

Причины сбоя выясняются. О времени возобновления торгов биржа сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что СПБ Биржа будет проводить торги российскими бумагами в период новогодних праздников 3-5 января, а также 8 января. В эти дни торговаться будут около 25 бумаг, в том числе акции самой биржи.

Торги иностранными бумагами на бирже не проводятся с начала ноября из-за введения против биржи санкций Минфина США.

СПБ биржа
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