СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - СПБ Биржа с 07:50 по Москве приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, говорится в сообщении торговой площадки.

Причины сбоя выясняются. О времени возобновления торгов биржа сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что СПБ Биржа будет проводить торги российскими бумагами в период новогодних праздников 3-5 января, а также 8 января. В эти дни торговаться будут около 25 бумаг, в том числе акции самой биржи.

Торги иностранными бумагами на бирже не проводятся с начала ноября из-за введения против биржи санкций Минфина США.