СПбМТСБ приостановила торги в секциях товарного рынка из-за технологического сбоя

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в четверг днем временно приостановила торги в секциях товарного рынка, говорится в сообщении биржи.

"Торги в секциях товарного рынка АО "СПбМТСБ" временно приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. СПбМТСБ предпринимает все необходимые усилия для возобновления торгов", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщают участники торгов секции "Нефтепродукты", в четверг они столкнулись с технологическими проблемами из-за отсутствия доступа к терминалу СПбМТСБ.

Позднее в СПбМТСБ сообщили, что торги были приостановлены в 11:45 по московскому времени по причине "некорректной работы центрального торгового сервера СЭТ (системы электронных торгов - ИФ) товарных рынков".

"В связи с возникновением указанных обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов в товарных секциях АО "СПбМТСБ", на основании правил проведения организованных торгов в товарных секциях было принято решение о приостановлении торгов", - говорится в обновленном сообщении биржи.