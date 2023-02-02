Генпрокурор РФ назвал причины низкой раскрываемости преступлений на финрынке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов констатирует низкую раскрываемость преступлений на финансовом рынке, отмечая, что следственные и оперативные мероприятия не всегда организованы надлежащим образом.

"Среди причин низкой выявляемости и раскрываемости преступлений на финансовом рынке Игорь Краснов отметил порой ненадлежащим образом организованную оперативную и следственную работу", - сообщает Генпрокуратура РФ по итогам проведенного Красновым совещания с руководителями правоохранительных органов.

Краснов отметил, что в большинстве случаев в суд направляются уголовные дела в отношении единичных рядовых исполнителей, а более сложные схемы - по установлению конечных бенефициаров и заказчиков противоправной деятельности, которая носит межрегиональный, а зачастую и трансграничный характер, остаются вне поля зрения правоохранительных органов.

"Кроме того, Игорь Краснов высказал претензии к деятельности прокуроров, которые не всегда обеспечивают результативный надзор в отдельных секторах финансового рынка, включая страхование и потребительскую кооперацию, а также надлежащее взаимодействие между заинтересованными органами", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным генпрокурора РФ, в рассматриваемой сфере за полтора года судами рассмотрено свыше 2,6 тыс. уголовных дел в отношении более 3 тыс. лиц.

Значительная часть из них осуждена за совершение различных видов мошенничества, незаконную банковскую деятельность, образование юридических компаний через подставных лиц.

Краснов заявил, что "указанное количество преступлений не отражает реальный масштаб и характер существующих на финансовом рынке угроз".

"Риски его криминализации продолжают возрастать в связи с активным применением информационно-телекоммуникационных технологий, трансформацией экономики, вызванной внешним санкционным давлением",- сказал Краснов.

Он заявил, что по-прежнему серьезную проблему представляет противоправная деятельность руководителей и работников кредитных, в том числе микрофинансовых организаций, криминальные банкротства, создание в интернет-пространстве финансовых пирамид, которые, как правило, маскируются под легальные гражданско-правовые формы, и последующая их навязчивая популяризация в сети.

"Возрастают угрозы вовлечения в криминальный оборот криптовалют и иных виртуальных активов, обусловленные пробелами регулирования их правового статуса, в том числе в плоскости уголовного и уголовно-процессуального законодательства",- сказал глава надзорного ведомства.

На совещании Краснов указал на необходимость улучшать координацию работы правоохранительных ведомств в вопросах профилактики и противодействия таким преступлениям.