"Газпром" в ближайшие дни начнет строительство завода СПГ в Волгоградской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" в ближайшее время начнет строительство завода СПГ в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас очень тесное и конструктивное взаимодействие с "Газпромом". Высокий уровень взаимодействия позволяет нам реализовывать на территории Волгоградской области серьёзные, крупнейшие проекты. И мы буквально на днях с "Газпромом" приступаем к реализации проекта завода по сжижению природного газа", - сказал Бочаров.

"Это будет первый, пилотный завод в Южном федеральном округе и близлежащих регионах. Проект наш совместный - со своей стороны Волгоградская область взяла дополнительные обязательства по использованию объемов. С другой стороны - мы видим огромный потенциал. Мы прекрасно понимаем, что эту задачу можем решить", - добавил глава региона.

"Но главнейшая задача - это конечно социальная газификация. Здесь у нас тоже достаточно хорошие темпы, и мы идем полностью в графике. На начало этого года 90,5% - уровень газификации Волгоградской области. Мы планируем в 2027 году выйти на уровень 98%", - информировал Бочаров.

Ранее сообщалось, что компания ООО "Газпром гелий сервис" построит в Быковском районе Волгоградской области малотоннажный комплекс по производству СПГ. "Газпром" сформирует план по развитию сети газозаправочных объектов и определит места их размещения с учетом маршрутов движения автотранспорта на сжиженном природном газе.

Регион, в свою очередь, должен определить потребности в закупке транспорта, работающего на СПГ, и разработать меры поддержки перевозчиков. Стоимость проекта оценивается в 2,6 млрд рублей. Предусмотрены две пусковые очереди: ввод первой с производительностью 1,5 тыс. кг/час намечен на 2023 год, второй (с увеличением мощности до 3 тыс. кг/час) - до конца 2024 года.