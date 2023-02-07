"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссии на 2023-2025 годы и его транспортировку через территорию республики в 2023 году, свидетельствует сообщение "Газпрома".

"Расчетная стоимость поставляемого газа в 2023-2025 годам по семи взаимосвязанным договорам поставки ориентировочно составит 250 млрд российских рублей ежегодно с учетом НДС", - говорится в сообщении.

Согласно документу, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (Поставщик газа) в 2023-2025 годах обязуется поставить природный газ по семи взаимосвязанным договорам поставки, УП "МИНСКОБЛГАЗ", УП "МИНГАЗ", УП "Брестоблгаз", УП "Гроднооблгаз", РПУП "Гомельоблгаз", УП "Витебскоблгаз", РУП "Могилевоблгаз" (Газоснабжающие организации) обязуются принять, а ГПО "Белтопгаз" (Объединение) и/или Газоснабжающая организация оплатить природный газ в согласованных объемах поставки".