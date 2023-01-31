Правительство РФ одобрило проект соглашения с Белоруссией о единой промышленной политике

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о единой промышленной политике, соответствующее распоряжение от 30 января 2023 года N181-р опубликовано во вторник на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минпромторгом России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о единой промышленной политике", - говорится в документе.

Минпромторгу России поручается провести переговоры с белорусской стороной и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".

Как сообщалось, ранее на встрече вице-премьеров Белоруссии Петра Пархомчика и России Дениса Мантурова была "достигнута договоренность о подписании сторонами в кратчайшие сроки межправительственного соглашения о единой промышленной политике".

Правительство Белоруссии одобрило проект соглашения с правительством РФ о единой промышленной политике в конце ноября. Ранее сообщалось, что Минск рассчитывал на подписание соглашения о единой промышленной политике с РФ до конца 2022 года.

Как отмечал ранее посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, подписание документов "открыло бы доступ российским компаниям на белорусский рынок, а белорусским - на российский, в первую очередь к программам субсидирования федерального и регионального уровня".