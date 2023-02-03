Решетников сказал, что прогноз МВФ по ВВП РФ указывает на признание очевидных вещей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Новый прогноз МВФ в отношении динамики экономики России в 2023 году (рост на 0,3%) указывает на признание в фонде очевидных вещей, динамика экономики будет зависеть от кредитного стимулирования и восстановления потребительского спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в пятницу в Алма-Ате.

"Коллеги начали признавать очевидные вещи. В 2023 году дальнейшая ситуация в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования - как корпоративного, так и потребительского", - прокомментировал министр вопрос, согласны ли в Минэкономразвития с прогнозом МВФ о возможности роста российской экономики в 2023 году.

"Все наши оценки на текущий и последующие годы по прогнозу уточним в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий (в марте-апреле - ИФ)" - ответил Решетников на вопрос о текущих ожиданиях министерства.

Как сообщалось, Международный валютный фонд во вторник опубликовал доклад, в котором изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядит значительно более позитивно, чем действующие официальные прогнозы российских властей.

Так, по официальному прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ снижение может составить 1-4%. Минэкономразвития РФ планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле, как это предписано регламентом, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть не видит смысла. Банк России обновит прогноз в феврале.

Опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (проводился 27-31 января) аналитики ожидают снижение ВВП РФ в 2023 году на 1,5% (в декабре прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году).

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце декабря заявлял, что ситуация в экономике РФ в 2023 году будет "гораздо легче", чем в 2022 году, динамика ВВП может быть в интервале от "около нуля" до минус 1%.

Фактические результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше прогнозов МВФ: последняя, октябрьская, версия предполагала падение на 3,4% (после 8,5% и 6% в апреле и июле соответственно), а в итоге оно, согласно предварительным оценкам, составило лишь около 2,5%. Сам фонд в опубликованном во вторник докладе оценил снижение ВВП РФ по итогам 2022 года еще меньше - в 2,2%.