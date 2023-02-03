Выручка Starbucks в I финквартале выросла до рекорда, но оказалась хуже прогнозов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 8,2%, до рекордного значения. Однако показатель оказался хуже прогнозов рынка в связи с падением продаж в Китае из-за действовавших в стране карантинных ограничений и скачка заболеваемости COVID-19 в декабре.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 1 января, составила $8,71 млрд по сравнению с $8,05 млрд за первый квартал предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,79 млрд.

Чистая прибыль Starbucks в минувшем квартале составила $855,2 или $0,74 на акцию, по сравнению с $815,9 млн, или $0,69 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,75 на акцию при консенсус-прогнозе рынка для этого показателя в $0,77 на акцию.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks в прошедшем квартале выросли на 5%. Количество покупок сократилось на 2%, средняя сумма чека повысилась на 7%.

В Северной Америке сопоставимые продажи увеличились на 10%, за рубежом – снизились на 13%, причем падение в Китае составило 29%.

Главный финансовый директор Starbucks Рейчел Руджери заявила в ходе телефонной конференции для инвесторов, что продажи компании "показали огромный рост" без учета Китая, и прогнозы на весь 2023 фингод остаются неизменными.

В первом финквартале Starbucks открыла 459 новых кофеен, в результате чего, их общее число по всему миру увеличилось до 36,17 тыс.

На конец квартала на долю США и КНР приходился 61% кофеен компании.

Основатель Starbucks Говард Шульц, временно исполняющий обязанности ее CEO, выразил оптимизм относительно восстановления продаж в Китае, отметив, что в настоящее время все кофейни компании работают без ограничений.

Глава китайского подразделения Starbucks Белинда Вон заявила о "фантастической посещаемости кофеен" в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Акции компании подешевели на 1,8% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 15%.